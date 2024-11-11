روسيا تختبر قمرا أطلقته إلى الفضاء مؤخرا

أعلنت جامعة موسكو التقنية للاتصالات والمعلوماتية عن بدء اختبارات قمرها الجديد الذي أطلق إلى المدار في الخامس من نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان صار عن الخدمة الصحفية للجامعة:"بدأت في المدار مرحلة اختبارات المعدات الموجودة على قمر "MTUSI 1"، وهو أول قمر صناعي صغير طوّره العلماء في جامعتنا".

وأضاف البيان:"أطلق القمر إلى المدار مع مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي طورتها الجامعات الرائدة في روسيا، وهو أول قمر من نوع CubeSat يتم تطويره في جامعتنا، وتوجد على متنه 3 أدوات فريدة، وبدأت بالفعل عملية اختبارها في الفضاء... المعدات الموجودة على هذا القمر ستوفر لنا معلومات معينة لاستكمال ما حصلنا عليه من أقمار الأرصاد الجوية والهيدرولوجية التابعة لوكالة روس كوسموس مثل: Metor-M، وElectro-L، وArctic-M، وقمري Ionosphere-M رقم 1 و2".

وأشار البيان إلى أن قمر MTUSI 1 تم تجهيزه بكاشف للأشعة الكونية، والذي يعتبر أداة مهمة لدراسة العمليات الجيوفيزيائية الشمسية في الفضاء القريب من الأرض، كما حصل أيضا على معدات خدمات اتصالات الطوارئ وبعض المعدات الإلكترونية الأخرى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جامعة موسكو التقنية للاتصالات والمعلوماتية تعمل حاليا على تطوير قمر صناعي آخر هو "MTUSI 2".

وأرسلت روسيا قمر "MTUSI 1" إلى الفضاء في الخامس من نوفمبر الجاري، على متن صاروخ "Soyuz-2.1b"، وحمل الصاروخ إلى المدار أيضا 54 قمرا روسيا وأجنبيا.