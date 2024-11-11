ماليزيا تتلقى دعوة للشراكة مع "بريكس"

أكد السفير الماليزي في موسكو تشونغ لون لاي أن بلاده تلقت دعوة للشراكة مع مجموعة "بريكس"، وستوجه ردها إلى المجموعة قريبا.

وقال السفير في حديث لوكالة "تاس" الروسية، يوم الأحد، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، تلقت ماليزيا الدعوة للانضمام إلى "بريكس" بصفة دولة شريكة قبل نحو أسبوعين".

وأكد أن الدعوة وجهت إلى وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، موضحًا أن الدعوة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يرد عليها الجانب الماليزي "قريبا جدا".

وكانت الخارجية الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن 13 دولة حصلت على صفة الدولة الشريكة لـ"بريكس" في أعقاب قمة المجموعة في مدينة قازان الروسية.

يذكر أن "بريكس" كانت تضم كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وفي عام 2024 انضمت إليها مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران. كما تلقت السعودية دعوة للعضوية في المجموعة.