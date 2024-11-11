مقتل شاب على يد شقيقه خلال مشاجرة بقليوب

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه، إثر طعنه بمطواة في منطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب، في محافظة القليوبية، وذلك أثناء فض مشاجرة بين المتهم وشخص آخر للدفاع عن شقيقه، ما أسفر عن وفاة شقيقه دون قصد، وجرى نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بمصرع شاب طعنا على يد شقيقه بدائرة المركز.

وكشفت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين المتهم ويدعى "رومانى" وبين بائع أيس كريم أثناء مروره أسفل منزله قام على أثرها المتهم بالتشاجر معه بالأيدي بسبب علو صوت بائع الأيس كريم، ثم حضر المجني عليه ويدعى "مينا" شقيق المتهم لفض المشاجرة.

وعقب مغادرة بائع الأيس كريم للمكان، وأثناء توبيخ المجني عليه لشقيقه إثر تعديه بالضرب على البائع وأثناء إمساك المجني عليه بشقيقه وضربه كان بحوزة المتهم سلاح أبيض مطواة، قام على أثرها بطعن شقيقه بقصد الإفلات من يديه، ما أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الاجراءات تمكن النقيب محمد هانى والنقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة قائلا "مكنش قصدي أموت أخويا أنا كنت بحاول أفلت من إيده".

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.