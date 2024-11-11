شهيدان وجرحى في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات وسط غزة

الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 12:35 ص

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي متواصل يطال المناطق السكنية والمراكز المزدحمة في القطاع.

كما أسفر قصف مماثل في وقت سابق من أمس الأحد، عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وبلغت الحصيلة غير النهائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 43،603 شهيدًا، و102،929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات، حيث يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصًا حادًا في الموارد الطبية والإمدادات الإنسانية الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف القدرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين أو انتشال العالقين من تحت الأنقاض.