التعادل الإيجابي يحسم قمة الدوري الايطالي بين إنتر ميلان ونابولي

انتهت مباراة قمة الدوري الإيطالي بين نابولي وإنتر ميلان بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري. قدم الفريقان أداءً قويًا ونجح كل منهما في تسجيل هدف، مما أدى إلى انتهاء المباراة بنتيجة متعادلة.

جاء الهدف الأول ل بنابولى عن طريق ماكوتمناى فى الدقيقة 23 من الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم، لكن الانتر لم ينتظر طويلاً ليعادل النتيجة عبر أوغلو فى الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الاول

بفضل هذا التعادل، يستمر التنافس بين الفريقين في سباق الصدارة، حيث يسعى كلاهما لتحقيق اللقب هذا الموسم.