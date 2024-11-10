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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يحسم قمة الدوري الايطالي بين إنتر ميلان ونابولي

انتر ميلان ونابولى
انتر ميلان ونابولى
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انتهت مباراة قمة الدوري الإيطالي بين نابولي وإنتر ميلان بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري. قدم الفريقان أداءً قويًا ونجح كل منهما في تسجيل هدف، مما أدى إلى انتهاء المباراة بنتيجة متعادلة.

جاء الهدف الأول ل بنابولى عن طريق ماكوتمناى فى الدقيقة 23 من الشوط الأول  ليمنح فريقه التقدم، لكن الانتر  لم ينتظر طويلاً ليعادل النتيجة عبر أوغلو فى الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الاول 

بفضل هذا التعادل، يستمر التنافس بين الفريقين في سباق الصدارة، حيث يسعى كلاهما لتحقيق اللقب هذا الموسم.

التعادل الإيجابي الشوط الاول الدورى الإيطالى إنتر ميلان ونابولي انتر ميلان