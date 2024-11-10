ريهام عبد الغفور عبر إنستجرام «لقد أفسدت حياتي يا أبي»

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والذي رحل عن عالمنا بعد رحلة فنية حافله بالأعمال المهمة.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لوالدها الفنان أشرف عبد الغفور، لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة ريهام عبد الغفور



وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور علي الصورة برسالة بكلمات مؤثرة "لقد أفسدت حياتي يا أبي، فكلما قارنت رجلا بك سقطت من نظري، نزار قباني، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبي".

يشارك الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بآخر أعماله الفنية بمسلسل"نقطة سودة"، وسيتم عرضه خلال الموسم الدرامي الحالي.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم، أحمد فهمي، وفاء عامر، ناهد السباعي، أحمد بدير، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح أنور، والإخراج محمد أسامة.