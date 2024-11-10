وكيل صحة بكفرالشيخ يستقبل رئيس قطاع الطب العلاجي

استقبل اليوم، الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وبرفقته فريق إدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور محمد العدولى مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية ، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الطب العلاجى والوفد المرافق له، وذلك لتفقد بعض مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية، للاطمئنان على حسن سير العمل ومدى توافر المستلزمات والأدوية وتقديم الخدمات على أكمل وجه.

بدأ الوفد المرافق، الزيارة في مستشفي كفرالشيخ العام، بأجتماع مع مدير المستشفى ووكلائة ونوابه و رؤساء الأقسام، لمناقشة أهم التحديات والمعوقات بالمستشفى، والتى يمكن تذليلها عن طريق توجيه الدعم من القطاع للمستشفى، وكذلك أهم ما يميز المستشفى، للتأكيد على القيمة المقدمة بها.

ثم تفقد الوفد، خلال جولتة أقسام مستشفى كفرالشيخ العام، حيث بدأت الجولة بقسم الاستقبال والطوارئ، ثم الاقسام الداخلى والعناية المركزة وعنايه القلب، وكذلك العيادات الخارجية.

أكد " وجيه "خلال جولته، على ضرورة العمل على تقليل قوائم الانتظار وكذلك توفير المستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك العمل على إضافة خدمات جديدة للمستشفى عن طريق تقديم المقترحات.

وأشار مساعد الوزير للطب العلاجي، أيضاًإلي أن قطاع الطب العلاجى بالوزارة، على أتم استعداد لتوفير القوى البشرية والمعدات والأجهزة وكذلك ارسال الدعم الكافى من المستلزمات والأدوية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمترددين على المستشفى.

أضاف " وكيل وزارة الصحة "أن تطبيق معايير الجودة والكفاية والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية، هو أحد أهم العناصر الموضوعة بخطة المديرية خلال الفترة القليلة القادمة، والتى بدورها تدعم تقديم الخدمات نحو جودة أفضل لتحقيق رضا المريض وذويه على أكمل وجه.

انتهت الجولة بالثناء على الجهود المبذولة من الفرق الطبية العاملة بالمستشفى لسعيهم نحو تقديم خدمة أفضل وكذلك لتحقيق الانضباط الإدارى المطلوب وعلى أمل بمجهود أفضل نحو قادم أفضل.

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