محافظ الدقهلية يكتشف اشغالات تغلق شارع بورسعيد فى المنصورة ويأمر بإزالتها

قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة ليلية اليوم الأحد لإزالة الإشغالات بشارع بورسعيد والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة وذلك خلال جولة قام بها واكتشافة قيام الباعة بإغلاق الشوارع الرئيسية.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي غرب بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختتاقات المرورية وتعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وأكد "مرزوق "خلال الجولة على رئيس حي غرب ومدير الشبكة الوطنية بمتابعة منع عودة الإشغالات مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع وكذلك تكثيف حملات المتابعة اليومية ، وحظر إنتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن الغير مخصصة للانتظار بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لحي غرب وشرطة المرافق والمرور.

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