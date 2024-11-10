إزالة 7 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف على مساحة 870 مترًا بالقنطرة غرب

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأحد، إزالة فورية لـ 7 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة 870م بنطاق قرى (النصر، الرياح، والبياضية).

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية النصر بتنفيذ ٤ حالات إزالة عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة على مساحة إجمالية 60م طولي بمناطق (الفرس، ك17).

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية البياضية بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء، عبارة عن مبنى غير مكتمل البناء على مساحة 300م، بالإضافة إلى إزالة حظيرة دواجن على مساحة 360م.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية الرياح بتنفيذ حالة إزالة واحدة، عبارة عن شدة خشبية لسملات منزل على مساحة 150م.

تم تنفيذ جميع الإزالات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.