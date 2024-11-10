خبير سياسي: نتنياهو يُشكل عبئًا على ترامب لهذا السبب

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُشكل عبئًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك من مصلحة ترامب إزاحة نتنياهو من السلطة في إسرائيل، خاصة وأنه يؤمن بالحرب واستمرار القتل.

وأضاف "سنجر"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كلاً من دولة الاحتلال وإيران لا يسعيان إلى حرب إقليمة حادة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حذر من هذه الحرب وتأثيرها على المنطقة.

ولفت إلى أن إيران إذا أصبحت أداة من أدوات الصين في الشرق الأوسط فهذا قد يستفز الرئيس دونالد ترامب الذي يرغب في استمرار السيطرة الأمريكية على الشرق الأوسط.