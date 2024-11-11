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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية والقرى التابعة لها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية والقرى التابعة لها، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين الموافق  ١١ / ١١/ ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأوضحت الشركة في بيان لها  أن الانقطاع نظرًا لأعمال التكريك بنهر النيل التي تتم بمعرفة مديرية الري أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وللتواصل مع الخط الساخن على رقم ١٢٥ أو٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

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