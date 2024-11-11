اليوم.. ضعف المياه عن قريتي الشناوية وبني زايد وشارع جمال عبد الناصر ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظة بني سويف، عن ضعف المياه في قرية الشناوية وقرية بني زايد وشارع جمال عبد الناصر، وذلك نظرًا لوجود أعمال تطهير بمحطة مياه الشناوية فرع ناصر، وذلك من اليوم الاثنين الموافق 2024/11/11 إلى يوم الأربعاء الموافق 2024/11/13 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، للاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.