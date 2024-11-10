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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. ضعف المياه عن قريتي الشناوية وبني زايد وشارع جمال عبد الناصر ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظة بني سويف، عن ضعف المياه في قرية الشناوية وقرية بني زايد وشارع جمال عبد الناصر، وذلك نظرا لوجود أعمال تطهير بمحطة مياه الشناوية فرع ناصر، وذلك من يوم الاثنين الموافق 2024/11/11 إلى يوم الأربعاء الموافق 2024/11/13 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءً.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، للاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827 .

الاتصال بالخط الساخن 125 الخط الساخن 125 بني سويف شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف شارع جمال عبد الناصر محافظة بني سويف مياه الشرب والصرف الصحي مياه شرب نقية