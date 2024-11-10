خبير: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مرتبطة بعودة الرهائين الإسرائليين

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك تسريبات تتحدث عن أن قطر تتعرض لضغوط لإبعاد قيادات حماس من الدوحة، وهذا دليل على أن تأثير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تظهر إلى النور.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عودة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرتبط بعودة أكبر عدد من الرهائين الإسرائليين إلى تل أبيب، وبذلك يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي حقق هدفه من الحرب على قطاع غزة من خلال الإفراج عن الرهائن، وضرب أكبر عدد من قيادات حماس والمقاومة.

وأوضح أن دونالد ترامب سيعمل على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط حتى لا تتحول إلى حرب إقليمية، مشيرًا إلى أن "ترامب" يتحدث عن وقف الحروب، وليس إحداث المزيد من الاشتعال.