خبير: وقف الحرب في غزة قبل انتهاء إدارة "بايدن" مُستبعد

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فكرة وقف الحرب في غزة ولبنان قبل انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر مُستبعد بصورة كبيرة، خاصة وأن إدارة "بادين" ضعيفة، وغير قادرة على الضغط على دولة الاحتلال للقيام بهذا الأمر.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تُمارس الضغوط الكافية على دولة الاحتلال لوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، وغير قادرة بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة في ظل الفترة الانتقالية الحالية لحين تقلد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية.

ولفت إلى أن كل الظروف والمعطيات لا تُشير إلى أن الفترة المتبقية في الإدارة الأمريكية الحالية قد تؤدي إلى حدوث تحول محدود أو كبير تجاه الحرب في غزة ولبنان.