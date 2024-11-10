مناقشة أول رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة حول ممارسات الاحتلال الاسرائيلي إعلاميا

شهدت كلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة" هدير عصام أحمد غريب، والتي جاءت بعنوان "استراتيجيات إدارة أزمات الإرهاب الدولي علي المواقع الإلكترونية الرسمية.. دراسة مقارنة».

وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتورة عايدة ابراهيم السخاوي، أستاذ الإعلام المتفرغ كلية الآداب جامعة المنصورة «مشرفًا ورئيسًا»، و الدكتورة إيناس عبد الحميد ، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا مناقشاً وعضواً، والتي أشرفت علي رسائل مميزة علي مستوي الجامعات العالمية، و الدكتور مجدي الداغر، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الآداب جامعة المنصورة مناقشاً وعضواً.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتورة عايدة ابراهيم السخاوي، أستاذ الإعلام المتفرغ كلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتورة هدي إبراهيم الدسوقي، مدرس العلاقات بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة.

ومن أبرز أهداف الدراسة هي التعرف على استراتيجيات إدارة أزمات الإرهاب الدولي المتمثل في ممارسات الإحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية على المواقع الإلكترونية الرسمية المتمثلة في مواقع وزارات الخارجية لكل من (قطر- الإمارات العربية المتحدة-الولايات المتحدة الأمريكية)، والتعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين المواقع الإلكترونية الرسمية في تناول الأزمة.

وتنتمى الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تعتمد على مسح الوسيلة الإعلامية، كما اعتمدت على أسلوب المقارنة، وذلك بإستخدام أداة تحليل المضمون كأداة جمع البيانات، لكافة المنشورات التي تناولت أزمة الإرهاب الدولي على المواقع الإلكترونية الرسمية خلال الفترة من1/1/2023 وحتى31 /12/ 2023 وذلك بإجمالى 449 منشوراً، وذلك في ضوء نظرية اتصالات الأزمة الموقفية ونموذج الموقفى لاستراتيجيات الاتصال.

وقد خلصت الدراسة إلى اختلاف درجة الاهتمام بأزمات الإرهاب الدولي على المواقع عينة الدراسة، حيث تفوق موقع وزارة الخارجية القطرية، ازدادت درجه اهتمام المواقع عينة الدراسة بالأزمة خلال شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر، مما يعكس إعادة تسليط الضوء على الأزمة بعد عملية "طوفان الأقصى".

كما أوضحت اختلاف معدل نشر المواقع الإلكترونية الرسمية ـ عينة الدراسةـ للأزمة فنسبة 42.5% من الردود تأتي في "نفس اليوم" الذي يحدث فيه الحدث، مما يشير إلى استجابة سريعة للأحداث ووجود آليات فعالة لإتخاذ القرار، واتفقا موقعى وزارتى الخارجية القطرية والأمريكية على اعتماد الاستجابة السريعة.

تنوعت خصائص أزمات الإرهاب الدولي كما تناولتها المواقع عينة الدراسة، واحتل الترتيب الأول " التشابك والتعقيد" بنسبة 33.52%، وقد اتفق موقع وزارة الخارجية القطرى مع هذه النتيجه ، فى حين اختلف كلا من موقع وزاره الخارجية الإماراتية والأمريكية فى اعتماد " المفاجأة وعدم الاستقرار".

كما أوضحت النتائج سيطرة الاستراتيجية الإعلامية بنسبة 67.26%، مما يعكس اعتماد المواقع عينة الدراسة على نشر المعلومات، فى حين لم تعتمد أى من المواقع عينة الدراسة على استراتيجية الحوار، ويعكس ذلك قصور اعتماد آليات الاتصال ثنائى الاتجاه.

وتم منح الباحثة "هدير عصام أحمد غريب" درجة الدكتوراة في الإعلام تخصص العلاقات العامة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية.