داليا عبدالرحيم تعرض إنفوجرافًا بمواقف إدارة ترامب في فترة رئاسته السابقة

عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافًا يرصد ويذكر بمواقف إدارة ترامب في فترة رئاسته السابقة من تلك القضايا.

وكشف الإنفوجراف، الذي أذاعته الإعلامية داليا عبدالرحيم، في برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن مواقف إدارة ترامب من قضايا الصراع في الشرق الأوسط والموقف من إيران والموقف من جماعات الإرهاب، موضحة أنه قد سبق لترامب في ولايته الأولى من 2016 إلى 2020 أن صاغ مواقف واتخذت إدارته سياسات وتدابير تجاه أغلبها، وسنسعى لاستعراض مواقف ترامب السابقة من تلك القضايا، وسنسعى لاستكشاف المستجدات المتوقعة في معالجتها على ضوء التصاعد المشهود لها الآن.

وتابعت: سنتناول أيضًا مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في ولاية ترامب الجديدة.