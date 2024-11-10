باحث: الحكومات الأوروبية متأثرة بالدعاية الإسرائيلية الخاصة بـ"الهلوكست"

قال الدكتور أنور رجب، الباحث السياسي الفلسطيني، إن هناك تحولاً في الموقف الدبلوماسي تجاه دولة الاحتلال، حيث منعت بعض الدول صفقات الأسلحة لدولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسبانيا منعت بعض السفن التابعة لدول الاحتلال من التواجد في الموانيء الإسبانية.

وأضاف "رجب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مظاهرات اجتاحت أوروبا ضد عنجهية الاحتلال، وهذه المظاهرات ستكون عاملًا مهمًا في إحداث تحول أكبر على صعيد المواقف السياسية تجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحكومات الأوروبية ما زالت متأثرة بالدعاية الإسرائيلية الخاصة بالهلوكست، وهناك حاجة لبعض الوقت لاستجابة هذه الحكومات للمواقف الشعبية.