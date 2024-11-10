باحث فلسطيني: 4 دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين

قال الدكتور أنور رجب، الباحث السياسي الفلسطيني، إن هناك مظاهرات حاشدة خرجت لدعم فلسطين في كافة الدول الأوربية والولايات المتحدة، والمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال ووقف الجرائم والمجازر في دولة فلسطين.

وأضاف "رجب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فهمًا مختلفًا الآن من قبل الحكومات الأوروبية لكيفية التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة تختلف عن السابق.

ولفت إلى أن هناك مطالبة من قبل الشعوب الأوروبية بضرورة تحقيق السلام في المنطقة من خلال منح الشعب الفلسطيني حقوقه بصورة كاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفي هذا الإطار اعترفت 4 دول أوروبية بدولة فلسطين.