وزير الخارجية السوداني: مصر المُستهدف الرئيسي مما يجري في الخرطوم

قال السفير علي يوسف أحمد الشريف، وزير الخارجية السوداني، إن الأزمة في السودان تستهدف القاهرة والخرطوم بنفس المستوى، مشيرًا إلى أن مصر قد تكون المستهدف الرئيسي مما يجرى في السودان، خاصة وأن مصر أم العرب، و إضعاف مصر هو إضعاف للعرب بشكل كامل.



وتابع "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الاحد، أن الموقف المصري مما يحدث في السودان قوي ، ولولا هذا الموقف لنجحت مؤامرة تقسيم السودان، مشيرًا إلى أن هناك تطابق في وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم بصورة كاملة حول التطورات الاخيرة في السودان.



ولفت إلى أن هناك تنسيق يومي بين القاهرة والخرطوم، في ظل وجود مخطط دولي للتدخل العسكرية في السودان بحجة حماية المدجنيين السودنيين، مشيرًا إلى ان هناك مشروع قرار دولي لفرض هذا القرار في مجلس الأمن الدولي.

