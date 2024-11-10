ads
الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية السوداني: مصر المُستهدف الرئيسي مما يجري في الخرطوم

السفير علي يوسف أحمد
السفير علي يوسف أحمد الشريف، وزير الخارجية السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير علي يوسف أحمد الشريف، وزير الخارجية السوداني، إن الأزمة في السودان تستهدف القاهرة والخرطوم بنفس المستوى، مشيرًا إلى أن مصر قد تكون المستهدف الرئيسي مما يجرى في السودان، خاصة وأن مصر أم العرب، و إضعاف مصر هو إضعاف للعرب بشكل كامل. 

وتابع "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الاحد، أن الموقف المصري مما يحدث في السودان قوي ، ولولا هذا الموقف لنجحت مؤامرة تقسيم السودان، مشيرًا إلى أن هناك تطابق في وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم بصورة كاملة حول التطورات الاخيرة في السودان. 

ولفت إلى أن هناك تنسيق يومي بين القاهرة والخرطوم، في ظل وجود مخطط دولي للتدخل العسكرية في السودان بحجة حماية المدجنيين السودنيين، مشيرًا إلى ان هناك مشروع قرار دولي لفرض هذا القرار في مجلس الأمن الدولي.
 

السفير علي يوسف أحمد الشريف ملف الامن المائي لمصر السفير علي يوسف أحمد الشريف وزير الخارجية السوداني