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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. موعد وحكام مباراة بيراميدز وساجرادا

بيراميدز
بيراميدز
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أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ـ كاف ـ نادي بيراميدز، بموعد وحكام مباراة الفريق أمام ساجرادا الأنجولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

بيراميدز وساجرادا الأنجولي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة بيراميدز وساجرادا