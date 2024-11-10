منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي.. وتغيير موعد مباراة بتسوانا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، أولى تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي كاب فيردي، و بتسوانا؛ المقرر لهما يومي ١٥ و ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية .

شهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن .

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه تم تغيير موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا المقرر لها يوم ١٩ والمقرر اقامتها باستاد الدفاع الجوى لتقام في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلا من الساعه التاسعة بناء على خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة كاب فيردي و موريتانا في نفس الموعد .

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