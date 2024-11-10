الكشف على 829 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية بركة بنجع حمادي

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق عن نجاح القافلة الطبية والتي أقيمت علي مدار يومين بقرية بركة التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية في توقيع الكشف الطبي علي ٨٢٩ مواطن

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ضمت تخصصات الباطنة ، النساء ، الأطفال ، العظام ، الجلدية ، تنظيم الأسرة والأسنان

مشيراً إلي تقديم القافلة لخدمات معمل الدم ، معمل المتوطنة ، الأشعة السينية والموجات الصوتية،

بالإضافة إلي عقد عدد من ندوات التثقيف الصحي والإرشاد الطبي لعدد من المواطنين حول الإستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة التي تقدمها وزارة الصحة وشمول تلك المبادرات وفوائدها المختلفة لكافة أفراد الأسرة