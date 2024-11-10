"بعد تعيينها رسمياً".. 22 معلومة عن الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر، خلفاً للدكتور حمدي محمد حسين الذي بلغ السن القانونية، وذلك ضمن عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

من هي الدكتورة صابرين عبد الجليل

وتنشر "البوابة نيوز" السيرة الذاتية للدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر في النقاط التالية:

1 – من مواليد قرية الحلة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

2 – حصلت على بكالوريوس السياحة جامعة حلوان عام 1997.

3 – حصلت على ماجستير الدراسات السياحية جامعة حلوان عام 2002.

4 - حصلت على دكتوارة الفلسفة فى الدراسات السياحية تسويق سياحى بجامعة حلوان عام 2004.

5 – عملت كأستاذ زائر بكلية إدارة السياحة والفنادق بجامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

6 – عملت مدرس زائر بكلية الإدارة جامعة ويلز ببريطانيا ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

7 - عملت كأستاذ بقسم الدراسات السياحية بالكلية، أستاذ دكتور فى التسويق والإدارة السياحية لعام 2015.

8 - شغلت منصب قائم بعمل عميد كلية السياحة والفنادق جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر منذ عام 2017 وحتى عام 2019.

9 – شغلت منصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأقصر من عام 2019 وحتى عام 2022.

10 - عضو لجنة سيدات الأعمال المنبثق من الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر.

11 - عضو لجنة اختيار القيادات التنفيذية بجامعة جنوب الوادي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

12 - مدرب معتمد من البورد الدولي IBCT لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ٢٠١١.

13 - مراجع معتمد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد NAQAA ٢٠١٤.

14- المشاركة في وضع ومراجعة لوائح علمية واسترشادية للعديد من البرامج ولمرحلة البكالوريوس لكليات السياحة والفنادق في جامعات المنيا وجنوب الوادي والأقصر وأسوان.

15 - متحدث و مناقش ورئيس لجان في العديد من الحلقات النقاشية والملتقيات والمؤتمرات العلمية داخل مصر وعلى المستوي الدولي.

16- إعداد أكثر من ٤٤ بحث علمي تم نشرهم في مجلات علمية دولية ومحلية.

17 - الإشراف على ممناقشة أكثر من ٥٠ رسالة من رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات السياحة والفنادق بجامعات حلوان والمنيا والفيوم والسادات والمتصورة وقناة السويس والأقصر.

18 - تأليف عدد ١٠ كتب في مجال السياحة والفنادق بالإضافة إلى المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير ولدكتوراه لكليات السياحة والفنادق بجامعتي الأقصر وإلمنيا ومعهد إيجوث للسياحة والفنادق.

19- تولت الدكتورة صابرين منصب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر منذ عام 2019 حتى هذا الوقت.

20- تشغل الدكتورة صابرين عبد الجليل، منصب مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

21 - شغلت الدكتورة صابرين منصب قائم بعمل رئيس جامعة الأقصر منذ شهر أغسطس 2024 حتى صدر قرارها بتعيينها رسمياً اليوم.

22 – تعد أول سيدة أقصرية تتولي هذا المنصب العلمي الرفيع، خاصة وأن سيرتها حافلة بمؤهلات وخبرات وإنجازات ومشاركات عديدة ومميزة رغم صغر سنها.

وتقدم عمداء الكليات، والوكلاء، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، بأطيب التمنيات وأرق التهاني لرئيس الجامعة الجديد، متمنيين له دوام التوفيق، واستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي، والارتقاء بالجامعة.