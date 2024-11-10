دينا الرفاعي: فخورة بفوز فريق مسار ممثل مصر وتخطيه صن داونز

قالت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، "فخورة ببطل مصر وممثلها نادي مسار المصري تخطيه بنجاح واستحقاق بطل دوري الأبطال صن داونز النسخه الماضية".

واستكملت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات صحفية لها، "الف مبروك لعائلة الكرة النسائية المصرية خطوه مهمه وانجاز كبير مبروك لمجلس إدارة نادي مسار والجهاز الفني والإداري والطبي!واللاعبات بناتنا".

واضافت الرفاعي " فوز فريق مسار التاريخي يعد تأكيد قوي على ان الكرة النسائية علي الطريق الصحيح".

وكان قد فاز فريق مسار للسيدات بمباراته أمام فريق ماميلودي صنداونز حامل اللقب بهدف دون رد، بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وقد تأهل فريق مسار لأول مرة في التاريخ، وكانت أسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)،ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي، ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا حتى 23 نوفمبر.