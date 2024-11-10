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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين سرقا محل مصوغات ذهبية بقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة محل مصوغات ذهبية بقنا.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا بقيام شخصين بالدلوف لداخل إحدى محلات المصوغات الذهبية "الكائنة بدائرة المركز"، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، ونجاحهما فى الإستيلاء على كمية من المصوغات الذهبية، ولاذا بالهرب مستقلان دراجة نارية.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين – مقيمان بدائرة المركز)، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها، (المصوغات الذهبية المستولى عليها – بندقية آلية "المستخدمة فى الواقعة") ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية ضبط بسرقة محل مصوغات بقنا ضبط شخصين لقيامهما بسرقة محل مصوغات ذهبية بقنا