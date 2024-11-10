مجلس الأمن الروسي: سيرجي شويجو يبدأ زيارة للصين غدًا

أعلن مجلس الأمن الروسي اليوم الأحد، أن سكرتير المجلس سيرجي شويجو سيقوم بزيارة عمل إلى الصين في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وأوضح مجلس الأمن الروسي في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن شويجو سيبدأ زيارة عمل غدًا /الإثنين/ إلى بكين؛ لإجراء "مشاورات بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي".

ووفقًا لبيان المجلس، ستركز المحادثات بين شويجو ووانج يي على أزمات الأمن الدولي والإقليمي الراهنة، فضلًا عن مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي.