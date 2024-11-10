قضية اختلاس ياسمين رئيس تضع صدقي صخر في حيرة بـ رقم سري

ظهر الفنان صدقي صخر بشخصية المحامي لطفي عبود، في الحلقة الثانية من مسلسل رقم سري، والتي لجأت له "لقاء" ـ ياسمين رئيس ـ في قضية الاختلاس المتورطة فيها.

عرضت “لقاء” ـ ياسمين رئيس ـ قضيتها على لطفي عبود ـ صدقي صخرـ وطلب منها مهلة 24 ساعة ليرد عليها بقبول القضية أو رفضها، ولكن قبل المهلة تم القبض على “لقاء”، وتحدثت مع لطفي عبود في المحمول لتعرف رده بقبول القضية أم رفضها، ويقع لطفي عبود في حيرة بين القبول والرفض.

مسلسل رقم سري من بطولة، ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، رامي الطمباري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

ويعرض للفنان صدقي صخر، في الوقت الحالي الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عددا كبيرا من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات، والأولاد والزواج، وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي وفيفي عبده وغيرهم.

وقد انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هي: كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.