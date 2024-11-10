اقرأ غدًا في «البوابة».. اﻟﺴﯿسي ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﯿﺲ وزراء ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 08:28 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 11 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اﻟﺴﯿسي ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﯿﺲ وزراء ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ

ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ 65 ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ

اﻟﺘﺼﻌﯿﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﺒﮭﺎت

إﯾﺮان ﺗﺪﻋﻮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ ﺗﺠﺎھﮭﺎ

ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﺮات ﻓﻰ ﻏﺎرات إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻐﺰة وﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻮاﺻﻞ اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﺤﻮﺛﯿﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﯿﻤﻦ.. واﻟﻐﺎرات ﺷﻤﻠﺖ ﺻﻨﻌﺎء وﻋﻤﺮان

اﻷرﺑﻌﺎء.. «ﺑﺎﯾﺪن» ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ «ﺗﺮاﻣﺐ» ﻓي اﻟﺒﯿﺖ اﻷﺑﯿﺾ

ﻗﻄﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﮭﻮد اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺑﯿﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺣﻤﺎس