بمشاركة 1500 شركة.. مصر تستضيف منتدى التأمين الدولي

قالت فرح الخولي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك حراكا دوليا لمناقشة التحديات والفرص في السوق التأمينية العالمية، حيث يلتقي 1000 شخص، وحوالي 1500 شركة وساطة وتأمين من 40 دولة مختلفة تحت مظلة الملتقى السنوي السادس للتأمين.

وأضافت "الخولي"، ببرنامج "المراقب"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن محاور ثلاثة مطروحة على الطاولة خلال جلسات الملتقى، بين مواكبة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير منتجات التأمين، وثالثها تمكين القوى العاملة في مجال التأمين، ودمج تلك المتغيرات لتطور هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أنه تحت شعار "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، عقدت عدة جلسات لإنشاء عدد من الصناديق التأمينية والموحدة سواء على المستوى الخاص أو الحكومي.