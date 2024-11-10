أبرز أجندة عمل أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بـ"مستقبل وطن"

عقدت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندسة أمل مبدى، اجتماعا تنظيميًا، بعد إعادة تشكيلها، بحضور النائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

وقال النائب عادل ناصر، إن القيادة السياسية يرجع لها الفضل في الطفرة الإيجابية التي شهدها ملف "قادرون باختلاف"، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يهدف لتقديم الدعم إلى كافة فئات المجتمع.

من جانبها، قالت المهندسة أمل مبدي، إن أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة تضم كوادر وخبرات مختلفة، موضحة أن هدفها الأساسي هو تقديم خدمات لذوي الإعاقة تساهم في دمجهم، لافتة إلى أن الأمانة ستقوم بعمل ورشة عمل لعرض المقترحات على الوزارات المعنية بهذا الملف، للعمل على تذليل أي عقبات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش الاجتماع خطة عمل الأمانة فى الفترة القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة في استخراج كارت الخدمات، وكذلك ملف سيارات الاشخاص ذوي الإعاقة.