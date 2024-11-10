وصول عدد من قادة الدول وممثليهم إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل عدد من قادة الدول وممثليهم، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المقررة غدًا الاثنين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس تشاد محمد إدريس ديبي أتنوا، ورئيس قرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، وصلوا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث كان في استقبالهم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأشارت الوكالة إلى وصول أيضًا نائب رئيس الوزراء وزير شؤون خارجية جمهورية كازخستان مراد نورتلو، ممثلًا عن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وممثل رئيس غينيا وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والغينيين في الخارج الدكتور مورسندا كوياتي، وكذلك وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون الجامبيين في الخارج الدكتور ممادو تانجارا ممثلًا عن رئيس جامبيا آداما بارو.

كانت السعودية قد دعت، في الـ30 من شهر أكتوبر الماضي، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة بالمملكة، في الـ11 من نوفمبر الجاري؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.