حزب الله: قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي جراء استهدافه بلدة كفركلا بالنبطية

أعلن "حزب الله" اليوم الأحد، قصف منزل بصاروخ موجّه، يتحصّن فيه قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا بمحافظة النبطية، ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

وأشار الحزب في بيانات نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن قواته استهدفت بصاروخ موجه جرافة عسكرية ‏إسرائيلية قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بقربها.‏

وأضاف الحزب ‏أنه استهدف أيضًا، مساء اليوم، تجمعًا لقوات الاحتلال عند ‏الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، برشقة صاروخية.‏

وفي هذا السياق، ذكرت الوكالة أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخ مبنى في حي بديتا بمدينة الهرمل، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل، كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة الرمادية في قضاء صور بمحافظة الجنوب.