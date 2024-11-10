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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو بالحزب الجمهوري: البعض سيشجع ضرب المنشآت النووية وليست النفطية في إيران

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
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قال ليف لارسون، عضو الحزب الجمهوري، إنه من المرجح للغاية أن يطالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية أولا، وليس النفطية.

 

وأضاف "لارسون"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي يقدمه الإعلامي همام مجاهد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ضرب المنشآت النفطية سيؤدي إلى العديد من المشكلات للدول بما في ذلك مشكلات للولايات المتحدة بشأن أسعار النفط.

وأشار إلى أن البعض سيشجع على ضرب المستودعات الخاصة بالطاقة النووية الإيرانية، من أجل وقف نموها وتقدمها في هذا السياق.

ليف لارسون عضو الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب