قائد القوات البريطانية يؤكد مواصلة الغرب دعم أوكرانيا مهما طال الأمر

أكد قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال توني راداكين أن الدول الغربية ستواصل دعمها لأوكرانيا مهما طال أمد الحرب، داعيا حكومة بلاده في الوقت ذاته إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.

وقال الأدميرال راداكين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد إن شهر أكتوبر الماضي كان الأسوأ بالنسبة لروسيا من حيث عدد الضحايا منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا في عام 2022.

وأضاف أن 1500 جندي روسي في المتوسط قُتلوا أو أصيبوا بمعدل يومي خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل تحقيق مكاسب ضئيلة من حيث السيطرة على أراضٍ في أوكرانيا.

ولفت إلى أنه مما لا شك فيه أن روسيا تحقق مكاسب على الأرض؛ الأمر الذي يشكل ضغطا على أوكرانيا لأنه يفرض عليها الدفع بالمزيد من الأفراد للخطوط الأمامية؛ كما أن أوكرانيا معرضة للضغط كذلك بسبب الهجمات الروسية التي تؤثر على البنية التحتية للطاقة والروح المعنوية للدولة.

وأوضح رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية أن روسيا تنفق حاليا أكثر من 40% من مصروفاتها على الدفاع والأمن مما يشكل استنزافا على روسيا كدولة.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد تعهدت بزيادة الانفاق الدفاعي ليرتفع من 2.3% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن دون تحديد سقف زمني لتحقيق هذا الهدف.