رئيس جامعة طنطا يشارك فى فعاليات إطلاق مبادرة "تمكين" بجامعات إقليم الدلتا

شارك الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اليوم فى احتفالية انطلاق فعاليات مبادرة "تمكين" بجامعات تحالف إقليم الدلتا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور رضا حجازى رئيس جامعة الريادة ووزير التربية والتعليم السابق، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، ولفيف من نواب رؤساء الجامعات المشاركة، والدكتور محمد زين العابدين مدير مركز الطلاب ذوى الاعاقة بكلية الآداب جامعة طنطا ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ووفد من طلاب وطالبات الجامعة من ذوى الهمم.

بدأ الدكتور محمد حسين كلمته بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه الدائم لأبنائنا من ذوي الهمم، مشيدًا بمبادرة " تمكين" التي تنفذها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، مؤكداً أن جامعة طنطا تضع طلابها وأبنائها من ذوى الهمم على رأس أولويتها وتعمل دائما على تلبية كافة احتياجاتهم، وتشجيع مشاركتهم المستمرة لتمكينهم ودمجمهم فى مجتمع جامعي متكامل.

وقدم القائم بأعمال رئيس الجامعة عرضا تقديميا تناول خلاله استراتيجية الجامعة لدعم أبنائها ذوى الهمم، والغايات الرئيسية التى تعمل الجامعة على تقديمها والتى شملت الاتاحة والدمج والمشاركة والتمكين، والأليات التنفيذية التى تقدمها الجامعة لطلابها التى تشمل الدعم المادي والدعم المهاري والفني والتيسير والإتاحة والإعاشة والتسكين والمشاركة فى الأنشطة الطلابية والدمج، وذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات.

كما قدمت الطالبة دينا احمد حامد المقيدة بكلية الآداب قسم الإعلام، كلمة الطلاب ذوى الهمم بالجامعة، ووجهت خلالها الشكر للدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة ولإدارة الجامعة على جهودهم الدائمة والمستمرة فى تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب من ذوى الهمم ، والعمل على تهيئة البيئة بالجامعة التى تمكنهم تحقيق ادماجهم فى العملية التعليمية وتتيح لهم الفرص المتساوية مع زملائهم وتوفير كافة الإمكانيات والسبل التى تسهل ممارسة أنشطتهم بالجامعة.