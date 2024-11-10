فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية

نظمت مستشفى السنبلاوين فى محافظة الدقهلية اليوم بالتعاون مع أعضاء المركز الإعلامى بوزارة الصحة ووزارة الثقافة فعالية ترفيهية بهدف دعم الأطفال المحجوزين خلال رحلة علاجهم.



يأتي الحدث الذي يجرى تنظيمه للمرة الأولى في إطار مشاركة وزاره الصحة في أعياد الطفولة، وتفعيل خطة الدولة للتنمية البشرية (بداية ) بالتعاون بين الوزارات.



وقد شارك الأطفال مع الممرضات والطاقم الطبي في ورشة تفاعلية عن الغذاء الصحي وأهمية غسل الأيدي وأضرار التدخين علاوة على حفل ترفيهي وعدد من الانشطة الثقافية لهم للتخفيف عنهم.



جاء ذلك بمشاركة منال سالم مستشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والدكتور السيد فاروق مدير ادارة المستشفيات والدكتور أحمد بدران مدير مستشفى السنبلاوين.



ومن جانبه صرح الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، أن مسؤولية صحة الدقهلية تجاه الأطفال لا تقتصر على توفير العلاج فحسب، وإنّما الإحاطة بهم، والوقوف إلى جانبهم خلال هذه المرحلة، وتوفير كل ما هو متاح من سبل ترفيه ووسائل إيجابية، لدعمهم في المضي قدماً، واستعادة ثقتهم ورفع معنوياتهم من أجل التعافي سريعاً.

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