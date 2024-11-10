رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الأمن السيبىراني والذكاء الاصطناعي

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في فعاليات النسخة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، والذى نظم تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية، وأكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع جامعة Zhejiang الصينية و جامعات جنوب الوادى والأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج وأسوان وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر الأسبق، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد رسلان نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.



اشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، بالجهود التي بذلت من جامعه طيبة التكنولوجية من أجل إقامة هذا المؤتمر وحسن تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن علم الرياضيات هو روح العلوم وفهمه يعد فهما لكل العلوم، مشيراً الى أنه يجب علينا جميعا التوسع في دراسة علوم الذكاء الاصطناعي وجعلها اولوية في كل المراحل التعليمية، في الذكاء الاصطناعي هو الحلول التقنية لأي مشكلة.

وأكد أن من يملك العلم يملك كل شيء والمؤتمر بعنوانه والموقع الذي يعقد فيه يمثل خدمة كبيرة للمجتمع والعصر القادم، كما عرض "عكاوي" خطة التطوير التي شهدتها جامعة جنوب الوادي في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات والتي منها التطبيقات الالكترونية لإدارة دولاب العمل في اطار من التحول الرقمي والاستفادة مما تحققه الأتمتة الادارية من معايير الانسيابية والسهولة والسرعة والدقة، ومكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، ومشروعات تطوير البنية التحتية وغيرها.



وأوضح الدكتور محمود عبدالعاطي رئيس المؤتمر، ورئيس معامل التأثير العربي أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال تقاطع الرياضيات وعلوم المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة مشيرا إلى أن المؤتمر يشهد نقاشات معمقة حول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، منها دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وكيفية حماية أنفسنا من الهجمات السيبرانية المتزايدة، وأفضل السبل لتطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي لدى معلمي الرياضيات، بالإضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والصراع المحتمل بين الذكاء الاصطناعي والمخترقين في الحرب السيبرانية.



و في كلمته أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الاسبق على أهمية المؤتمر خاصه في عصرنا الحالي عصر المعلومات والدولة بحاجة الى شباب متعلم وقادر على فهم التكنولوجيا الحديثة المتسارعة وبضرورة اطلاع الشباب على المستحدثات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي .

وتحدث الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر السابق عن اهمية المؤتمر فى الذكاء الاصطناعي الذى يعد فرصه للبحث العلمى.

وفى نهاية المؤتمر تم تكريم الدكتور عباس منصور واختياره شخصية المؤتمر