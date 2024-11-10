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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة بداية.. قافلة بيطرية مجانية بقرية صناديد بطنطا.. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة" للتنمية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بحضور ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ ومحمد أبوسليم رئيس مدينة طنطا.

 

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت مدير الإدارة البيطرية بمركز طنطا، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  565 حيوانا وماشية ،و3200 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

 

وأضاف " عبدالعزيز" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية الادارة البيطرية الطب البيطري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية