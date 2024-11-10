كشف ملابسات تداول فيديو بارتداء شخص ملابس نسائية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص “مرتدياً ملابس نسائية” وتهديده من قبل بعض الأشخاص بقنا، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "مرتدياً ملابس نسائية" وتهديده من قبل بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة دشنا من أحد الأشخاص بقيام (3 عمال – مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس نسائية ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعى على إثر خلافات أسرية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وأقروا بإرتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على زوجته "شقيقة إثنين من المتهمين" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

