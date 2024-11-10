"عطا الله": السياسة الأمريكية تشهد تحولا كبيرا.. وأوروبا قلقة من قيم "ترامب"

قال أكرم عطا الله، الباحث السياسي، إن السياسة الأمريكية تشهد تحولا كبيرا، وحجم تأثير هذه السياسة على العواصم كبير إلى الحد الذي يمكن أن يحدث تغييرات ربما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، حتى أن بعضها بدأ من الآن حيث يجرى بعض التغيرات والتوجهات ارتباطا بتجنب على الأقل الصدام مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف "عطا الله"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب قال إنه سينهي الحروب، ولكن كيف شكل هذه النهاية؟، فلن يقبل بأقل من انتصار ساحق لإسرائيل كما هو متوقع.

وأشار إلى أن أوروبا تشعر بقلق متزايد ووجود فجوة كبيرة بين القيم الشخصية التي يحملها ترامب وبين القيم الأوروبية، بمعنى أن ترامب عنصري ولم يخفي ذلك، وكان يعتقد أن أمريكا مخطوفة خلال رئاسة باراك أوباما، فكيف سيتعامل مع العرب؟، وبالنسبة لأوروبا هذه المسألة تجاوزتها.