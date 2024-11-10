أتليتكو مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على ريال مايوركا فى الدورى الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على ريال مايوركا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سون مويس" ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بعد أن خاض 13 مباراة، محققاً 7 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة.

في المقابل، يحتل ريال مايوركا المركز الثامن برصيد 18 نقطة، من 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

ويواصل أتلتيكو مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري بعد فوزه الأخير على لاس بالماس بهدفين نظيفين.

ويسعى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، أملاً في التتويج بالبطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي، بعد أن قاد الفريق لتحقيق اللقب في موسمي 2014 و2021.