رئيس محلية البرلمان: نقف على مسافة واحدة من طرفي «الإيجار القديم»

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم «المالك والمستأجر».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان تحرك وفتح أبوابه وجلساته وتواصل مع الإعلام حتى قبل حكم الدستورية العليا.

ولفت أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الدستورية خرج بشكل يستحق الإشادة، والمحكمة هي عنوان للحقيقة.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة الحيثيات ولا بد من إصدار البرلمان للتشريع، والذي يعالج مسألة القيمة الإيجارية والامتداد والفئات المستحقة لها وهي مسألة منتهية ومحسومة.

