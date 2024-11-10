خبير: ترامب الوحيد القادر على وقف الحرب في المنطقة

قال بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك توافقًا كاملاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة دعم دولة الاحتلال بالسلاح، مشيرًا إلى أن تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم لدولة الاحتلال في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام قد يؤدي إلى تفجير المنطقة، خاصة أن سوريا وإيران وتركيا وروسيا قد يدخلوا في الحرب، معقبًا: "ترك الوضع في الشرق الأوسط بهذه الصورة قد يؤدي إلى تفجير الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ضعيفًا في السيطرة على دولة الاحتلال، ولكن ترامب قوي وقادر على تنفيذ ما يريده، مشيرًا إلى أن ترامب هو الوحيد القادر على وقف الحرب في المنطقة.

وأوضح أن العرب في وضع لا يُحسد عليه في ظل الحرب الموجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية دعت إلى قمة عربية إسلامية لتوحيد المواقف العربية والإسلامية من أجل عقد صفقة معقولة مع "ترامب" حتى لا يستطيع "نتنياهو" أن يفرض شروطه، وأن يحصل على موافقة ترامب على هذا الوضع الجائر والظالم.