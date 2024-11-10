محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتجميل الحديقة العامة بميدان الثقافة

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد أعمال تطوير وتجميل الحديقة العامة أمام الثانوية العسكرية، والمنطقة المحيطة، بميدان الثقافة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتورة إيناس محمد مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وعلى لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين المظهر الجمالي وتعزيز الخدمات العامة للمواطنين.

وقد شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تطوير منطقة محيط ميدان الثقافة بداية من الحديقة العامة أمام الثانوية العسكرية، وحتى ميدان جمال عبد الناصر أمام بنك الإسكندرية، حيث يتم العمل على تطوير مساحة تبلغ نحو 8000 متر مربع، وتتضمن تطوير الحديقة العامة أمام الثانوية العسكرية، فضلاً عن تحسين الأرصفة، والمسطحات الخضراء ، ورفع كفاءة ميدان جمال عبد الناصر، الذي تبلغ مساحته حوالي 1400 متر مربع.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول الأعمال الجارية، والتى تشمل تنفيذ بنية تحتية حديثة باستخدام مواد متطورة مثل البازلت والحجر الرخامي والانترلوك، فضلاً عن إقامة أسوار من المباني والحديد لحماية الحدائق، إضافة إلى تجاليد من الحجر الفرعوني والحراري، وتركيب برجولات ومقاعد انتظار، وزراعة الأشجار والزهور والعشب الأخضر، مما يساهم في توفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين.

وأشار "سراج" إلى أن هذه الأعمال جزء من خطة المحافظة لتطوير المساحات العامة والميادين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في سوهاج، ويعزز من المظهر الحضاري للمدينة.

كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال تجهيز منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بجوار حديقة الثقافة العامة، والذي يندرج ضمن المرحلة الأولى لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير منافذ لبيع اللحوم البلدية، والدواجن، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير وتحسين الخدمات في سوهاج، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات.

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