الفيوم تحصد مركز ثالث ورابع جمهورية فى مسابقة الكاريكاتير

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام الصحافة والإعلام التربوي ، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي، وحققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية .

ففي المرحلة الإعدادية فاز الطالب مروان مصطفى حلمى قرني - مدرسة عثمان بن عفان - إدارة سنورس التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير الصحفي.

وبالمرحلة الابتدائية ، فازت التلميذة ريتاج عصام رمضان محمد - مدرسة الرسالة الخاصة عربي، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي .

وتقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالتهنئة القلبية للفائزين فى مسابقة الكاريكاتير ، وقدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل ، بإدارة الشئون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية ، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية ، وفريق العمل بتوجية الصحافة بإدارتي سنورس وغرب الفيوم التعليمية ، وياسمين مصطفى، المشرف على المسابقة من المعلمين، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة المتميزة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجال الصحافة والإعلام التربوي.

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