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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفيوم تحصد مركز ثالث ورابع جمهورية فى مسابقة الكاريكاتير

الفيوم تحصد مركز
الفيوم تحصد مركز ثالث ورابع جمهورية فى مسابقة الكاريكاتير
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام الصحافة والإعلام التربوي ، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي، وحققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية .

ففي المرحلة الإعدادية فاز الطالب مروان مصطفى حلمى قرني - مدرسة عثمان بن عفان - إدارة سنورس التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير الصحفي.

وبالمرحلة الابتدائية ، فازت التلميذة ريتاج عصام رمضان محمد - مدرسة الرسالة الخاصة عربي، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي .

وتقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالتهنئة القلبية للفائزين فى مسابقة الكاريكاتير ، وقدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل ، بإدارة الشئون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية ، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية ، وفريق العمل بتوجية الصحافة بإدارتي سنورس وغرب الفيوم التعليمية ، وياسمين مصطفى، المشرف على المسابقة من المعلمين، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة المتميزة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجال الصحافة والإعلام التربوي.

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