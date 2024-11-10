الأقصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الأمن السيبىراني والذكاء الاصطناعي.. صور

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة 12 للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

ويُنظّم المؤتمر تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجلس البحث العلمي العربية، بالتعاون مع أعرق الجامعات الصينية، جامعة Zhejiang، وبالتعاون مع جامعات الأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج، وجنوب الوادي.

يهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والأكاديميين وصناع القرار، كما يسعى المؤتمر إلى بناء شراكات بحثية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، بالحضور، ونقل لهم تحيات الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، معبرا عن فخره واعتزازه باستضافة الجامعة لهذا المؤتمر الهام الذي يأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي بخصوص الأمن السيبىراني والذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأمن القومي، مؤكدا أن الجامعة تهتم بالذكاء الاصطناعي كونه بتلاقي من أهداف الجامعة التكنولوجية.

رئيس المؤتمر: العالم يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة

وقال الدكتور محمود عبدالعاطي، رئيس المؤتمر، إن هذا الحدث يأتي في وقت حرج تشهد فيه العالم تطورات تكنولوجية متسارعة، مما يزيد من أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز القدرات المصرية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية من الخبرات والكفاءات في هذا المجال.

وتابع: ما دفعنا لوضع الأمن السيبىراني والذكاء الاصطناعي، كمحاور رئيسية للمؤتمر، هو دعوة فخامة الرئيس السيسي، للاهتمام بالتخصصات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبىراني لانه سيوفر فرص عمل لشبابنا، كما سيشكل حماية الأمن القومي المصري، موجها الشكر للرئيس السيسي ووزير التعليم العالي لدعمه الكبير للمؤتمر.

شهد المؤتمر توزيع جوائز عبادة الدولية لعدد من العلماء والباحثين الفائزين بمسابقة هذا العام، كما تم تكريم الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، شخصية العام لهذا المؤتمر، ثم تخلل المؤتمر جلسات نقاشية وبحثية بمشاركة العلماء والباحثين من مختلف الجامعات المشاركة.

حضر المؤتمر، كل من، الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صابرين عبدالجليل، القائم بعمل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر السابق، ولفيف من رؤساء الجامعات الدولية المختلفة.

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