الشرطة الهولندية تعتقل الرافضين لقرار حظر التظاهر في أمستردام

ألقت الشرطة الهولندية القبض على عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أمستردام اليوم الأحد، بعد تجاهلهم حظرا على المظاهرات تم الإعلان عنه بعد اشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين ومجموعات من الشباب قبل أيام فقط.



وأيدت محكمة منطقة أمستردام قرار رئيس البلدية بحظر الاحتجاجات في المدينة التي شهدت قتالاً بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم ورجال تجمعوا في عدة مناطق من المدينة.



ورغم ذلك، تحدى مئات المحتجين الحظر وتجمعوا في ساحة دام بوسط أمستردام، رافعين لافتات كتب عليها "نريد استعادة شوارعنا" ومرددين هتافات "فلسطين حرة".

وتقدمت قوات الشرطة بملابس مكافحة الشغب نحو المحتجين بعد وقت قصير من تأييد المحكمة للحظر، واعتقلت العشرات.



وجدير بالذكر أنه اندلعت أعمال العنف مساء الخميس، عندما تم نقل بعض مشجعي نادي كرة القدم الإسرائيلي، الموجودين في أمستردام لحضور مباراة في الدوري الأوروبي بين أياكس ومكابي تل أبيب، إلى المستشفى بعد تعرضهم للإعتداء.