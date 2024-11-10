بشير عبدالفتاح: ترامب لديه مواقف صارمة ضد إيران

قال بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن دول الخليج سارعت بتهنئة دونالد ترامب بفوزه بولاية ثانية في الرئاسة الأمريكية، وهذا يرجع إلى وجود علاقة قوية تجمعه مع حكام الخليج، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات من أوائل الدول الخليجية التي هنأت "ترامب".

وأضاف الباحث بمركز الأهرام، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن ترامب لديه مواقف صارمة ضد إيران، ولديه استراتيجية الضغوط القصوى على طهران، حيث خرج من الاتفاق النووي مع طهران في الولاية الأولى، حيث كان ينص هذا الاتفاق على أن إيران لا يجب أن تُخصب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.5%، وهذه النسبة كافية للأغراض الطبية والصناعية في مقابل رفع العقوبات، ولكن "ترامب" ألغى هذا الاتفاق، وقام بزيادة العقوبات على طهران.

وأوضح أن ترامب كان لديه موقف مقلق أثناء الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، حيث تحدث عن عدم ممانعته لضرب المنشآت النووية والنفطية في طهران، بينما كان يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الأمر خط أحمر، خاصة وأن الكثير من المنشآت داخل الجبال، وهذه الضربة ستحدث بعض الضرر، ولكنها لن تنهي الملف النووي، مما سيؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل إيران من خلال العمل على إنتاج السلاح النووي.



