المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات القمة السنوية "كاريرها" 2024

شارك المجلس القومي للمرأة أمس في فعاليات القمة السنوية “كاريرها”2024 ، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وتناولت أهم المبادرات التي تركز على تمكين المرأة وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.



حيث عرضت صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للاعلام والمراسم بالمجلس، نظرة عامة حول جهود وخدمات المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة ، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، بالإضافة إلى اختصاصات وجهود مكتب شكاوى المرأة لتقديم الدعم النفسي والقانونى للسيدات ، وتحدثت عن برامج ومشروعات المجلس المختلفة ومشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان .



ومن جانبها أشارت نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والفروع بالمجلس، إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحياة والعمل من خلال حديثها حول محور التمكين الإجتماعي كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، موجهة نصيحتها إلى السيدات بضرورة معرفة احتياجتهن ومشاعرهن والتعبير عنها بطريقة واضحة وأهمية إعتناء المرأة بصحتها الجسدية و النفسية .



وفي ذات السياق أكدت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، على دور المجلس كداعم أساسي للسيدات فى مجال ريادة الأعمال و الوصول الى السيدات والفتيات فى مختلف المحافظات وتقديم مجموعة من التدريبات الحرفية والإنتاجية والتسويقية بهدف تطوير مهاراتهن للدخول فى سوق العمل بشكل إحترافي متناسب مع قدراتهن لتحسين دخلهن بالإضافة الى إتاحة فرص للسيدات لتسويق منتجاتهن من خلال معارض و بازارات والتشبيك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات والحكومات مما ينعكس على زيادة الناتج الإجمالي المحلي للدولة .



فيما أكدت نوران الجميعي بالادارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس على اهتمام المجلس بالحفاظ على التراث، موضحة دور المجلس فى دعم السيدات للتغلب على التحديات التى تواجههن مثل صعوبة التمويل والتسويق فى المعارض وعلى المنصات المختلفة ، مؤكدة على دور المجلس فى تعزيز الشراكات والتشبيك مع كافة الجهات من خلال فروعه فى المحافظات.



الجدير بالذكر أن قمة كاريرها تهدف الى توفير فرصًا للتواصل وتعزز التعاون والابتكار بين المشاركات.

